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Опубликовано 17 сентября, 12:41

Десять воспитанников детсада в Нижневартовске заболели коклюшем

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В одном из детских садов Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа — Югры выявили случаи заболевания коклюшем. По данным Telegram-канала «112», инфекцию обнаружили у десяти воспитанников учреждения.

Речь идёт о детском саде №77 «Эрудит». Всем заболевшим детям оказали медицинскую помощь, сейчас проводится проверка обстоятельств произошедшего.

Коклюш — инфекционное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём. Основным симптомом болезни является сильный приступообразный кашель.

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Ранее Life.ru рассказывал о вспышке кишечной инфекции среди посетителей казанского кафе «Nan Кебаб №1». После употребления продукции заведения число заболевших выросло до 58 человек, у части пациентов лабораторно подтвердили сальмонеллу. В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора выявили в кафе нарушения, включая бактерии группы кишечной палочки в отдельных продуктах и сальмонеллу в соусах. Заведение опечатали, а материалы проверки передали в суд.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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