Бари Алибасов-младший до сих пор не вернул общую дочь своей десятой супруге Арине, несмотря на решение суда. По словам женщины, судебные приставы так и не обеспечили передачу ей маленькой Эммы. Об этом бывшая невестка основателя группы «На-На» рассказала в беседе с «Рен-ТВ».

«Бари Алибасов сообщил приставам, что они живут большой дружной семьёй и что ребёнка забирать не надо», — поделилась Арина.

Женщина предполагает, что именно заявления бывшего мужа стали причиной задержки исполнения судебного решения. Представляющий интересы Арины правозащитник Иван Мельников рассчитывает, что предприниматель добровольно передаст дочь матери. По его мнению, бывшим супругам необходимо договориться о порядке дальнейших встреч отца с ребёнком.

Брак Алибасова-младшего и его десятой жены официально расторгли 24 сентября. Суд определил место жительства Эммы с матерью, а предпринимателя обязал ежемесячно выплачивать алименты в размере 21,9 тысячи рублей. Сам бизнесмен на заседание не явился.

Ранее Арина обвиняла супруга в избиении и утверждала, что он увёз их общую дочь из Нижнего Новгорода в Москву, лишив её возможности видеться с ребёнком. В начале марта женщина попыталась поздравить Эмму с днём рождения, однако Алибасов-младший не пустил её в квартиру.

Напомним, ещё 21 сентября Life.ru сообщал, что Мосгорсуд оставил в силе решение о временном проживании Эммы с матерью. Тогда представитель Арины подчёркивал, что женщина не намерена препятствовать общению бывшего мужа с дочерью. Сам Алибасов-младший ранее отрицал обвинения супруги в избиении.