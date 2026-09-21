Дочь Алибасова-младшего на время судебного спора останется жить с матерью

Мосгорсуд утвердил решение, согласно которому дочь Бари Алибасова-младшего Эмма на время судебного спора будет жить с матерью Ариной в Нижнем Новгороде. Данную информацию сообщил представляющий интересы женщины правозащитник Иван Мельников в беседе с «Рен ТВ» .

Разбирательство касается того, с кем девочка останется постоянно, а также выплаты алиментов. Теперь эта обеспечительная мера оставлена в силе вышестоящей инстанцией.

Защита Арины указывает на плотный рабочий график предпринимателя и считает, что он не всегда может полноценно заниматься воспитанием дочери. При этом сама мать, по словам Мельникова, готова предоставлять отцу возможность общаться с Эммой в любое время. Правозащитник также заявил, что поведение противоположной стороны, по его мнению, может свидетельствовать о нежелании выполнять постановление суда.