Дочь Алибасова-младшего на время судебного спора останется жить с матерью
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Мосгорсуд утвердил решение, согласно которому дочь Бари Алибасова-младшего Эмма на время судебного спора будет жить с матерью Ариной в Нижнем Новгороде. Данную информацию сообщил представляющий интересы женщины правозащитник Иван Мельников в беседе с «Рен ТВ».
Разбирательство касается того, с кем девочка останется постоянно, а также выплаты алиментов. Теперь эта обеспечительная мера оставлена в силе вышестоящей инстанцией.
Защита Арины указывает на плотный рабочий график предпринимателя и считает, что он не всегда может полноценно заниматься воспитанием дочери. При этом сама мать, по словам Мельникова, готова предоставлять отцу возможность общаться с Эммой в любое время. Правозащитник также заявил, что поведение противоположной стороны, по его мнению, может свидетельствовать о нежелании выполнять постановление суда.
Напомним, Бари Алибасов-младший — развёлся с женой Виолеттой Гришиной. Причиной он назвал разногласия в интимной жизни. Суд брак расторг, но вопрос об алиментах пока открыт. Отдельно Алибасов-младший опроверг обвинения в избиении супруги, появившиеся в соцсетях. Он заявил, что речь шла о защите психологического состояния дочери, поскольку мать находилась в состоянии зависимости. Ранее спор пришёл к первому судебному решению, пока девочка будет проживать с матерью. До этого представители Алибасова-младшего предложили мировую. Отец не против встреч матери с ребёнком и готов помогать деньгами, но при условии, что свидания будут проходить под присмотром — его или третьих лиц.
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