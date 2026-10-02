«Десятилетия нестабильности»: Захарова подвела итог военного присутствия США в Ираке
МИД РФ связал нестабильность на Ближнем Востоке со вторжением США в Ирак
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Вторжение США в Ирак в 2003 году стало, по оценке российского МИД, отправной точкой для десятилетий нестабильности в регионе. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя завершение миссии международной коалиции в стране.
«Это присутствие фактически продолжалось с 2003 года — с момента американского вторжения под совершенно надуманным предлогом, спровоцировавшего десятилетия нестабильности во всем прилегающем регионе», — заявила дипломат.
Захарова напомнила, что 30 сентября завершилось 12-летнее пребывание в Ираке международной коалиции, созданной для борьбы с ИГИЛ*. Последние подразделения и техника покинули авиабазу в Эрбиле, после чего Центральное командование США объявило о завершении иракского этапа операции «Непоколебимая решимость».
По словам представителя МИД РФ, все остававшиеся в стране базы США и их союзников, в том числе в Иракском Курдистане, переданы иракским военным. Москва рассматривает это как реализацию решения парламента Ирака от января 2020 года и шаг к укреплению суверенитета страны.
Миссия международной коалиции в Ираке формально началась в 2014 году. Более широкое американское военное присутствие ведёт отсчёт с вторжения 2003 года, которое Вашингтон тогда обосновывал в том числе утверждениями о наличии у режима Саддама Хусейна оружия массового поражения. Позднее значительных запасов такого оружия обнаружено не было.
При этом полностью деятельность международной группировки в регионе не прекращается: её структуры продолжат операции против ИГИЛ* с территории Иордании и в Сирии.
Вывод иностранных сил завершился 30 сентября. Как писал Life.ru, последние американские подразделения покинули базы в Ираке, а в Багдаде это событие назвали важным этапом восстановления полного суверенитета страны.
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* Организация признана террористической и запрещена в России.