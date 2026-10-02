«Десятилетия нестабильности»: Захарова подвела итог военного присутствия США в Ираке

Вторжение США в Ирак в 2003 году стало, по оценке российского МИД, отправной точкой для десятилетий нестабильности в регионе. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя завершение миссии международной коалиции в стране.

«Это присутствие фактически продолжалось с 2003 года — с момента американского вторжения под совершенно надуманным предлогом, спровоцировавшего десятилетия нестабильности во всем прилегающем регионе», — заявила дипломат.

Захарова напомнила, что 30 сентября завершилось 12-летнее пребывание в Ираке международной коалиции, созданной для борьбы с ИГИЛ*. Последние подразделения и техника покинули авиабазу в Эрбиле, после чего Центральное командование США объявило о завершении иракского этапа операции «Непоколебимая решимость».

По словам представителя МИД РФ, все остававшиеся в стране базы США и их союзников, в том числе в Иракском Курдистане, переданы иракским военным. Москва рассматривает это как реализацию решения парламента Ирака от января 2020 года и шаг к укреплению суверенитета страны.

Миссия международной коалиции в Ираке формально началась в 2014 году. Более широкое американское военное присутствие ведёт отсчёт с вторжения 2003 года, которое Вашингтон тогда обосновывал в том числе утверждениями о наличии у режима Саддама Хусейна оружия массового поражения. Позднее значительных запасов такого оружия обнаружено не было.

При этом полностью деятельность международной группировки в регионе не прекращается: её структуры продолжат операции против ИГИЛ* с территории Иордании и в Сирии.

Вывод иностранных сил завершился 30 сентября. Как писал Life.ru, последние американские подразделения покинули базы в Ираке, а в Багдаде это событие назвали важным этапом восстановления полного суверенитета страны.

Больше новостей о международной политике и действиях США — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.