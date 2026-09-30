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Опубликовано 30 сентября, 07:32

Десятки беспилотников атаковали Воронежскую область прошедшей ночью

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

31 беспилотный летательный аппарат обнаружили и уничтожили минувшей ночью в небе над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, беспилотники были замечены над двумя городскими округами и восемью районами области. Их уничтожение осуществили дежурные силы противовоздушной обороны.

Предварительно, атака не привела к последствиям на земле. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Беспилотники сбили над Самарской областью, повреждены частные дома
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Ранее сообщалось, что более 30 беспилотных летательных аппаратов уничтожили ночью при отражении воздушной атаки на соседнюю Ростовскую область. Последствия падения обломков зафиксировали в Чертковском районе. Там произошло возгорание сухой травы. По предварительной информации, никто не пострадал.

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Артём Гапоненко
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