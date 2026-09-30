Десятки беспилотников атаковали Воронежскую область прошедшей ночью

31 беспилотный летательный аппарат обнаружили и уничтожили минувшей ночью в небе над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, беспилотники были замечены над двумя городскими округами и восемью районами области. Их уничтожение осуществили дежурные силы противовоздушной обороны.

Предварительно, атака не привела к последствиям на земле. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что более 30 беспилотных летательных аппаратов уничтожили ночью при отражении воздушной атаки на соседнюю Ростовскую область. Последствия падения обломков зафиксировали в Чертковском районе. Там произошло возгорание сухой травы. По предварительной информации, никто не пострадал.