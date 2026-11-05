Массовый выброс гринд произошёл на побережье Нгави в регионе Уайрарапа на юге Северного острова Новой Зеландии. Местные жители насчитали около 50 животных, оказавшихся среди камней возле мыса Паллисер, сообщает Euronews.

Спасатели, сотрудники новозеландского Департамента охраны природы, специалисты организации Project Jonah и местные волонтёры пытались вернуть китов в море и поддерживали оставшихся на берегу животных, поливая их водой и защищая от перегрева.

Как минимум 14 гринд удалось вернуть в воду. Однако это не означает, что все они выжили: многие животные погибли после выброса на берег. В одной из обнаруженных групп к вечеру умерли последние четыре остававшиеся в живых особи, в том числе две, которых ранее удалось снять с мели во время прилива.

Точное число погибших пока установить сложно. Часть туш уже унесло волнами обратно в море, а поисковая зона растянулась на несколько километров скалистого побережья. Департамент охраны природы первоначально подтвердил около 20 животных, тогда как очевидцы сообщали почти о 50.

Причина массового выброса пока не установлена. Гринды отличаются развитым социальным поведением и нередко перемещаются крупными группами, поэтому при попадании нескольких животных на мелководье за ними может последовать остальная стая. По данным местных властей, в этом районе столь массовых случаев не фиксировали с 1990-х годов.