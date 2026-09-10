Десятки ролей и 40 спектаклей: Москва простилась с заслуженной артисткой Ниной Поповой

Попова умерла 7 сентября на 82-м году жизни. С театром имени Пушкина актриса была связана почти шесть десятилетий. После окончания Школы-студии МХАТ в 1966 году она вошла в труппу театра и стала одной из его постоянных артисток. За годы работы Попова сыграла более чем в 40 спектаклях. С 2016 по 2023 год она также выступала в московской драматической труппе «Блуждающие звёзды».