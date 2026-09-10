Десятки ролей и 40 спектаклей: Москва простилась с заслуженной артисткой Ниной Поповой
В Москве простились с заслуженной артисткой РСФСР Ниной Поповой
Обложка © Театр Пушкина
В Московском драматическом театре имени Пушкина прошла церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Ниной Поповой. Проводить актрису пришли её родственники, друзья и коллеги по театру.
Попова умерла 7 сентября на 82-м году жизни. С театром имени Пушкина актриса была связана почти шесть десятилетий. После окончания Школы-студии МХАТ в 1966 году она вошла в труппу театра и стала одной из его постоянных артисток. За годы работы Попова сыграла более чем в 40 спектаклях. С 2016 по 2023 год она также выступала в московской драматической труппе «Блуждающие звёзды».
Помимо театральной сцены, актриса снималась в кино и сериалах. Среди её работ — фильмы «Схватка в пурге» (1977), «Два дня в начале декабря» (1981), а также проекты «Москва. Три вокзала» и «Моя Пречистенка».
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