В центре Варшавы десятки тысяч человек вышли на ежегодный «Марш независимости», организованный польскими националистическими движениями. В шествии, приуроченном к 108-й годовщине восстановления независимости страны, принимает участие президент Польши Кароль Навроцкий, передаёт РИА «Новости».

В этом году демонстрация проходит под лозунгом «Поляк в Польше хозяин», отражающим позицию организаторов против массовой иммиграции. Участники собрались на площади Романа Дмовского, куда многие приехали на специально организованных автобусах из разных регионов страны. После исполнения государственного гимна колонна двинулась по Иерусалимским аллеям через мост Понятовского в направлении Национального стадиона.

К акции присоединились представители националистических организаций «Всепольская молодёжь» и «Национально-радикальный лагерь», католические активисты, а также сторонники оппозиционной партии «Право и справедливость» и коалиции «Конфедерация». Среди участников заметны и противники либерализации законодательства об абортах и легализации однополых браков.

Марш сопровождается антиправительственными лозунгами. Некоторые демонстранты несут плакаты с требованиями отставки премьер-министра Дональда Туска, который в шествии не участвует. Зато президент Кароль Навроцкий поддержал акцию своим присутствием.

Особое внимание в этом году уделено безопасности. Меры предосторожности усилили после массовой стрельбы 7 ноября в центре Кракова, где погибли шесть человек. Несмотря на призывы отменить шествие, Туск выступил за его проведение, попросив участников избегать агрессии. Власти Варшавы заявили, что юридических оснований для предварительного запрета марша нет. Завершиться шествие должно у Национального стадиона, где на вечер запланированы концерты и выступления политических и общественных деятелей.