Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил президенту Каролю Навроцкому обсудить острый политический конфликт за кухонным столом у него дома. Глава правительства пригласил политического оппонента вместе с семьёй в свою квартиру в Сопоте, выразив надежду на откровенный разговор на фоне конституционного кризиса.

«Моя квартира небольшая, но для нас двоих найдётся место на кухне за столом. Мы поговорим, как говорили раньше — как поляк с поляком», — обратился Туск к президенту.