«Как поляк с поляком»: Туск позвал Навроцкого на разговор к себе на кухню
Премьер Польши Туск пригласил президента Навроцкого на разговор к себе на кухню
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил президенту Каролю Навроцкому обсудить острый политический конфликт за кухонным столом у него дома. Глава правительства пригласил политического оппонента вместе с семьёй в свою квартиру в Сопоте, выразив надежду на откровенный разговор на фоне конституционного кризиса.
«Моя квартира небольшая, но для нас двоих найдётся место на кухне за столом. Мы поговорим, как говорили раньше — как поляк с поляком», — обратился Туск к президенту.
Конфликт между правительством и президентским дворцом обострился после событий вокруг Конституционного суда. Для снижения напряжённости Дональд Туск позвал Кароля Навроцкого на встречу один на один. Life.ru тогда сообщал об отказе премьера раскрыть подробности встречи. Он хотел обсудить ситуацию с президентом без посторонних.