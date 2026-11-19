Ноябрьские заморозки могут обернуться для автомобилистов дорогостоящим ремонтом, если вовремя не подготовить машину к холодам. Автоэксперт Максим Багаев рассказал Life.ru, какие привычки водителей ускоряют износ двигателя и приводят к поломкам.

Действительно, привычки водителей в ноябре могут привести к ремонту автомобиля стоимостью в десятки тысяч рублей. Если говорить о смене сезонов, то прежде всего это надежда на то, что морозы через пару дней сменятся более тёплой погодой. Оттягивание смены сезонности шин — это основная проблема, особенно для жителей области. Максим Багаев Автоэксперт

По словам специалиста, машины могут вылетать с трассы: и в прошлый сезон, и в позапрошлый в том же Выборгском районе Ленинградской области такие проблемы были часто. Омывайка, конечно, тоже влияет, особенно когда коммунальные службы начинают рассыпать соль. Вся эта взвесь и грязь попадает на лобовые стёкла, а замёрзшие форсунки создают проблемы.

В целом, регулярно нужно менять масло, шины и проверять все жидкости. На новых автомобилях, особенно китайских, других проблем обычно нет. Единственное, у «китайцев» в прошлом году была история с работой электроники, потому что они не всегда приспособлены под наши зимы.

«Здесь скорее вопрос не в отношении водителей, а в адаптации автомобилей для российского рынка к нашим погодным условиям. Если в ноябре всё ещё используется летняя стеклоомывающая жидкость или просто вода, при ночных заморозках она замерзает, расширение может разорвать бачок омывателя, насос или повредить форсунки. Ремонт обходится в несколько тысяч рублей, а если замерзание приведёт к повреждению проводки или шлангов, стоимость будет выше», — отметил собеседник Life.ru.

В ноябре температура утром низкая, масло становится более вязким, эффект смазки снижается. Если сразу после запуска двигателя интенсивно ускоряться, детали двигателя подвергаются повышенному износу в условиях недостаточной смазки, со временем это может привести к дорогостоящему ремонту.

«По большому счёту, среди автомобилистов есть разделение на два лагеря. Одни вспоминают физику и то, что автомобилю нужно буквально пару минут прогреться, чтобы масло физически распределилось ровно по двигателю. Другие говорят, что история с прогревом больше актуальна для автомобилей прошлых эпох, особенно советских — оттуда и пошло, что нужно греть и выставлять обороты», — подчёркивает автоэксперт.

Современные автомобили, особенно дизельные, вполне могут войти в рабочий режим буквально после минуты работы и прогреваться уже в процессе движения. То есть необходимости сидеть и 15 минут греть автомобиль нет, разве что ради комфорта, чтобы в салоне было тепло. Для этого существует тот же удалённый запуск.

Ранее Life.ru писал, что новые требования к сертификации могут увеличить расходы на ввоз праворульных японских автомобилей примерно на 100 тыс. рублей. Поправки предполагают, что въезд машин в испытательные лаборатории будут фиксировать камеры, а видеотрансляцию разместят на сайтах организаций. Фото также станут обязательными для ряда процедур — проверки тормозов, шума и выхлопа, световых приборов и рулевого управления. Спидометры предлагают испытывать только в специально оборудованных закрытых помещениях.