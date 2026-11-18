Новые требования к сертификации могут увеличить расходы на ввоз праворульных японских автомобилей примерно на 100 тыс. рублей. Об этом газете «Известия» заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Поправки предполагают, что въезд машин в испытательные лаборатории будут фиксировать камеры, а видеотрансляцию разместят на сайтах организаций. Фото также станут обязательными для ряда процедур — проверки тормозов, шума и выхлопа, световых приборов и рулевого управления. Спидометры предлагают испытывать только в специально оборудованных закрытых помещениях.

«Самый сильный удар придётся по Дальнему Востоку: лишние 100 тыс. рублей при ввозе праворульного «японца» ценой около миллиона будут очень чувствительными», — отметил Шапарин.

По подсчётам НАС, создание крытого отапливаемого полигона обойдётся примерно в 100 млн рублей. Такие условия есть лишь у 4–5 из 119 лабораторий. Дополнительные расходы могут включить в стоимость услуг, что отразится на покупателях. Союз уже направил в ФАС обращение против требования строить подобные площадки.

При этом Шапарин поддерживает видеонаблюдение, поскольку оно поможет выявлять фиктивные проверки. А вот обязательный закрытый полигон для испытания спидометров он считает избыточным: исправность прибора, по его мнению, можно проверить и другими способами.

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