Через Белоруссию в Россию стали ввозить меньше машин из-за спада параллельного импорта, роста платежей и более строгих таможенных проверок, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, белорусский утильсбор для легковых машин пока ниже российского, однако для пикапов может оказаться выше.

Белорусский маршрут всё ещё позволяет сэкономить. Многодетным семьям, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и другим льготникам в республике доступна скидка до 50% при растаможке. Этой возможностью пользовались и для перепродажи машин.

При ввозе в РФ всё равно начисляют российский утильсбор, а если стоимость автомобиля при оформлении занизили, таможня может потребовать доплату. Проверки касаются всех стран ЕАЭС. Сильнее всего перемены затронут дорогие европейские внедорожники. Их цена вырастет, полагает собеседник радио «Комсомольская правда».