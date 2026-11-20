Российский МИД вызвал посла Румынии Кристиана Истрате и выразил ему решительный протест из-за отказа Бухареста выдать визы юным российским тхэквондистам. Спортсмены в возрасте от 12 до 14 лет должны были выступить на первенстве Европы, которое пройдёт в конце ноября в румынской столице.

В дипломатическом ведомстве назвали решение румынских властей немотивированным и подчеркнули, что под ограничения попали несовершеннолетние спортсмены. Москва расценила произошедшее как дискриминацию по национальному признаку и нарушение прав детей.

«Политизация допуска российских спортсменов на международные состязания абсолютно неприемлема», — подчеркнули в МИД РФ.

Российская сторона также предупредила Бухарест о последствиях подобных решений. В ведомстве заявили, что враждебные действия против России не останутся без ответа и будут иметь долгосрочные негативные последствия для их инициаторов.

Ранее Life.ru рассказывал о другом спортивном скандале в Румынии. Летом российская сборная по художественной гимнастике отказалась выступать на Кубке вызова в Клуж-Напоке после запрета организаторов использовать национальный флаг и гимн. Международная федерация гимнастики World Gymnastics сообщила, что изучает обстоятельства произошедшего. Аналогичная ситуация сложилась в Нидерландах, где власти отказали в визах практически всей российской сборной по конькобежному спорту. Атлеты планировали выступить на этапе Кубка мира в Херенвене в начале декабря, однако разрешение на въезд получил лишь один участник, уже имевший французскую шенгенскую визу. Российское посольство назвало действия Гааги систематической дискриминацией.