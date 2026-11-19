Еврокомиссия намерена включить предложение о запрете выдачи виз российским спортсменам в проект 22-го пакета санкций против России. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая перед журналистами. Трансляцию его заявления вела канцелярия главы польского правительства.

«Еврокомиссия подготовила проект очередного пакета санкций. В проекте будет также предложение о запрете виз для российских спортсменов», — заявил Туск.

При этом польский премьер подчеркнул, что пока не уполномочен раскрывать подробности документа. Таким образом, речь идёт о предлагаемой мере, а не о действующем запрете на въезд российских атлетов в Евросоюз.

Еврокомиссия обещала представить проект 22-го пакета санкций до конца ноября. Брюссель рассчитывает, что государства ЕС смогут согласовать ограничения до конца 2026 года.

Ранее Россия выразила Финляндии решительный протест из-за новых ограничений на въезд, затронувших в том числе спортсменов. В дипломатическом ведомстве расценили решение Хельсинки как дискриминацию по национальному признаку. По мнению Москвы, подобные меры противоречат принципам международного спортивного движения и основополагающим нормам в области прав человека.