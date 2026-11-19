Посольство РФ обвинило Нидерланды в систематической дискриминации российских спортсменов. Поводом стал отказ в визах конькобежцам, ситуацию с которыми дипломаты прокомментировали ТАСС.

«С возмущением восприняли сообщение об отказе нидерландских властей в выдаче виз практически всей российской делегации, которая должна была участвовать в третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, запланированного на 4–6 декабря в Херенвене. К сожалению, речь идёт уже о систематической практике дискриминации наших атлетов со стороны официальной Гааги», — говорится в сообщении.

При этом Королевский союз конькобежцев Нидерландов ранее выражал готовность принять участников из РФ. Причины отрицательных решений по документам атлетов местные власти не объяснили.

По информации диппредставительства, выступить на предстоящем турнире сможет лишь один россиянин, имеющий французскую шенгенскую визу. Дипломаты также напомнили о похожей ситуации на октябрьском чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме. Тогда из-за действий нидерландских чиновников несколько ведущих гимнасток не смогли принять участие в соревнованиях.