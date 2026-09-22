Детей сотрут из загранпаспортов россиян: что изменят новые правила

С 1 января 2027 года данные о детях больше не будут вносить в заграничные паспорта родителей. Изменения закреплены постановлением Правительства РФ № 932, следует из разъяснений МВД России.

В ведомстве объяснили решение случаями, когда некоторые европейские страны отказывали во въезде несовершеннолетним россиянам без собственного загранпаспорта. Записи в документе сопровождающего родителя иностранным пограничникам было недостаточно.

Уже выданные паспорта с отметками о детях останутся действительными до окончания указанного в них срока. Однако перед поездкой родителям рекомендуют проверить требования страны назначения и перевозчика.

Новые записи о несовершеннолетних сейчас можно делать только в пятилетних паспортах старого образца. После вступления изменений в силу ребёнку, которого ранее не внесли в документ родителя, потребуется оформить собственный загранпаспорт.

Ранее также сообщалось, что несколько граф исчезнут из российских загранпаспортахов с 1 января 2027 года, но россиянам не придётся менять действующие документы после обновления бланков.