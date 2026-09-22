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Опубликовано 22 сентября, 14:14

Детей сотрут из загранпаспортов россиян: что изменят новые правила

В загранпаспорта россиян перестанут вписывать детей с 1 января 2027 года

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

С 1 января 2027 года данные о детях больше не будут вносить в заграничные паспорта родителей. Изменения закреплены постановлением Правительства РФ № 932, следует из разъяснений МВД России.

В ведомстве объяснили решение случаями, когда некоторые европейские страны отказывали во въезде несовершеннолетним россиянам без собственного загранпаспорта. Записи в документе сопровождающего родителя иностранным пограничникам было недостаточно.

Уже выданные паспорта с отметками о детях останутся действительными до окончания указанного в них срока. Однако перед поездкой родителям рекомендуют проверить требования страны назначения и перевозчика.

Новые записи о несовершеннолетних сейчас можно делать только в пятилетних паспортах старого образца. После вступления изменений в силу ребёнку, которого ранее не внесли в документ родителя, потребуется оформить собственный загранпаспорт.

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Ранее также сообщалось, что несколько граф исчезнут из российских загранпаспортахов с 1 января 2027 года, но россиянам не придётся менять действующие документы после обновления бланков.

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Татьяна Миссуми
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