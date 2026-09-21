От брака до группы крови: Какие данные можно добровольно внести в паспорт
МВД: В паспорт можно внести до шести дополнительных отметок
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Россияне могут по своему желанию дополнить паспорт сведениями о браке, детях и даже группе крови. Всего законодательство предусматривает шесть видов таких необязательных отметок, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МВД России.
При этом часть записей остаётся обязательной. При выдаче или замене документа в него вносят данные о регистрации и снятии с регистрационного учёта по месту жительства, а также сведения об отношении владельца к воинской обязанности.
По желанию гражданина в паспорте могут появиться отметки о заключении или расторжении брака и детях — гражданах России младше 14 лет. Туда же разрешено внести сведения о ранее выданных внутренних документах.
Кроме того, можно указать данные о действующих документах, удостоверяющих личность россиянина за пределами страны, в том числе о загранпаспорте.
Ещё две отметки ставят другие ведомства и организации. Медучреждения вправе внести сведения о группе крови, а налоговые органы — информацию о записи гражданина в едином федеральном регистре населения.
При этом все дополнительные данные вносятся только по желанию владельца документа. Без его инициативы обязательными остаются лишь предусмотренные правилами отметки.
Ранее Life.ru уже рассказывал, какие записи в российском паспорте обязательны, а какие можно поставить добровольно. Также с 2026 года изменился порядок некоторых дополнительных отметок: вместо прежних налоговых данных в документ можно внести номер записи из Единого федерального информационного регистра.
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