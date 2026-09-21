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Опубликовано 21 сентября, 06:42

От брака до группы крови: Какие данные можно добровольно внести в паспорт

МВД: В паспорт можно внести до шести дополнительных отметок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoVrStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoVrStudio

Россияне могут по своему желанию дополнить паспорт сведениями о браке, детях и даже группе крови. Всего законодательство предусматривает шесть видов таких необязательных отметок, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МВД России.

При этом часть записей остаётся обязательной. При выдаче или замене документа в него вносят данные о регистрации и снятии с регистрационного учёта по месту жительства, а также сведения об отношении владельца к воинской обязанности.

По желанию гражданина в паспорте могут появиться отметки о заключении или расторжении брака и детях — гражданах России младше 14 лет. Туда же разрешено внести сведения о ранее выданных внутренних документах.

Кроме того, можно указать данные о действующих документах, удостоверяющих личность россиянина за пределами страны, в том числе о загранпаспорте.

Ещё две отметки ставят другие ведомства и организации. Медучреждения вправе внести сведения о группе крови, а налоговые органы — информацию о записи гражданина в едином федеральном регистре населения.

При этом все дополнительные данные вносятся только по желанию владельца документа. Без его инициативы обязательными остаются лишь предусмотренные правилами отметки.

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Ранее Life.ru уже рассказывал, какие записи в российском паспорте обязательны, а какие можно поставить добровольно. Также с 2026 года изменился порядок некоторых дополнительных отметок: вместо прежних налоговых данных в документ можно внести номер записи из Единого федерального информационного регистра.

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Дарья Денисова
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