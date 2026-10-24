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Регион
Опубликовано 24 октября, 20:54

«Дети показывают факи и кричат»: Российского хоккеиста поразило поведение юных фанатов в Америке

Хоккеист Сафонов удивился оскорблениям со стороны детей на матчах в США

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

Российский хоккеист Илья Сафонов, выступающий за «Эбботсфорд» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), рассказал о необычном поведении североамериканских болельщиков. Особенно спортсмена удивило, что даже дети девяти-десяти лет могут оскорблять игроков и показывать им неприличные жесты. Своими впечатлениями нападающий поделился в блоге на Sports.ru.

«Я не могу себе представить, чтобы в России дети лет 9–10 показывали игрокам факи, кричали «ты отстой», — признался Сафонов.

По словам хоккеиста, на выездных матчах он любит наблюдать за трибунами. Однако в Северной Америке реакция зрителей оказалась заметно агрессивнее, чем та, к которой он привык в России.

В качестве примера нападающий вспомнил эпизод с российским вратарём Никитой Толопило. Во время одного из матчей голкипер подъехал попить воды, а находившийся на трибуне болельщик принялся выкрикивать в его адрес оскорбления.

При этом Сафонов положительно оценил организацию матчей в АХЛ. Особенно ему понравилась арена в Колорадо, где для зрителей предусмотрены разнообразные развлечения и питание. По словам россиянина, трибуны там были заполнены, хотя атмосфера показалась ему непривычной.

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Ранее Life.ru рассказывал, как бывший чешский вратарь Доминик Гашек раскритиковал НХЛ из-за участия детей Александра Овечкина в предматчевой церемонии. Сыновья российского нападающего вышли на лёд перед домашним матчем «Вашингтона», чтобы представить отца болельщикам. Однако Гашек обвинил руководство лиги в использовании детей в политических целях.

Больше новостей о российских хоккеистах, НХЛ и международных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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