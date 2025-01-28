Российский хоккеист рассказал факт о жизни в США, к которому он не был готов

Нападающий Артемий Низамеев, выступающий за команду «Трай-Сити» в юниорской лиге USHL, поделился своими впечатлениями о жизни в США. Об этом сообщает издание «ВсёПроСпорт».

Низамеев отметил, что менталитет в Америке отличается — люди здесь доброжелательные и строго следят за соблюдением законов.

«В России люди более расслабленные и не так озабочены соблюдением законов и своих прав, а в США всё иначе. Если скажешь что-то не так, это может привести к судебному разбирательству», — отметил он.