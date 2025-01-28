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28 января, 13:03

Российский хоккеист рассказал факт о жизни в США, к которому он не был готов

Хоккеист Низамеев: Американцы более законопослушны и осторожны, чем россияне

Нападающий Артемий Низамеев, выступающий за команду «Трай-Сити» в юниорской лиге USHL, поделился своими впечатлениями о жизни в США. Об этом сообщает издание «ВсёПроСпорт».

Низамеев отметил, что менталитет в Америке отличается — люди здесь доброжелательные и строго следят за соблюдением законов.

«В России люди более расслабленные и не так озабочены соблюдением законов и своих прав, а в США всё иначе. Если скажешь что-то не так, это может привести к судебному разбирательству», — отметил он.

Хоккеист также подчеркнул положительный аспект: большинство американцев искренне увлечены своей работой. Однако он указал на один минус — в ресторанах часто предлагают картофель в качестве гарнира.

Вернувшийся из Америки хоккеист рассказал о разнице менталитетов в России и США
Вернувшийся из Америки хоккеист рассказал о разнице менталитетов в России и США

Ранее американский хоккеист тольяттинской «Лады» Энтони Греко высоко оценил русскую национальную кухню. Он назвал наши борщи и пельмени «лучшей едой в своей жизни». А хоккеист Китон Томпсон, который в этом сезоне защищает нижегородский клуб «Торпедо», рассказал о том, какие традиции в России его особенно удивили.

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hctraktor.org

Марина Фещенко
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