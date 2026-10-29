Детсады Киева грозятся закрыться на зиму из-за перебоев со светом и теплом

В детских садах Киева родителей попросили по возможности оставлять детей дома зимой из-за риска перебоев со светом, водой и отоплением. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Родителей предупреждают о возможном холоде в помещениях и проблемах с коммунальными услугами. Руководство одного из детсадов уже открыто разместило соответствующее объявление. При этом в департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации сообщили, что подобных распоряжений пока не давали.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинская компания «Нафтогаз» подготовила сразу 24 варианта прохождения отопительного сезона 2026–2027 годов. При разработке планов учитывались возможные удары по газовой инфраструктуре, суровость зимы и объёмы собственной добычи топлива.