Детские игрушки с бомбами внутри разбросали ВСУ перед бегством из-под Доброполья

Украинские военнослужащие используют замаскированные взрывные устройства, в том числе в детских игрушках, на добропольском направлении. Об этом рассказал военнослужащий морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Аластар.

Перед каждым выездом медицинским группам напоминают о необходимости соблюдать осторожность при обнаружении любых посторонних предметов. Потенциальную опасность могут представлять даже обычные денежные купюры, под которыми иногда скрывают самодельные взрывные устройства.

Морпех добавил, что взрывчатку могут маскировать и под детские игрушки. Такие предметы способны сработать при попытке поднять или переместить их. Особую опасность представляет то, что внешне подозрительный предмет может ничем не отличаться от обычной вещи. Определить наличие взрывного устройства без специальной проверки бывает невозможно.

По этой причине военнослужащих инструктируют не поднимать найденные предметы и не пытаться самостоятельно выяснить, безопасны ли они.