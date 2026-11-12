В семействе Кардашьян-Дженнер разгорелся скандал из-за биографии Ким Кардашьян. Её мать Крис Дженнер возмутилась предположением писателя Джонатана Ван Метера о том, что у звезды реалити-шоу могли остаться психологические травмы из детства. Разборки попали в новый выпуск «Семейства Кардашьян», вышедший 12 ноября, сообщает Page Six.

Ким разрешила писателю работать над своей биографией. Ван Метер на протяжении шести лет собирал материалы, общался с родственниками телезвезды и изучал историю знаменитого клана. Однако одна из его авторских догадок вывела Крис из себя.

Биограф усомнился в рассказах Ким о счастливом детстве и предположил, что она может просто не осознавать пережитых травм. Сама знаменитость сочла эту мысль любопытной, зато её мать восприняла рассуждения писателя как личное оскорбление. Крис потребовала, чтобы дочь настояла на удалении спорного фрагмента.

«Скажи ему, что ты не хочешь, чтобы он писал о твоих детских травмах, потому что их у тебя не было. Я очень много работала в своей жизни и старалась быть хорошей мамой, чтобы ни у кого из вас не было детских травм», — заявила Дженнер.

Мать семейства подчеркнула, что не позволит постороннему человеку подвергать сомнению её методы воспитания. Особенно её возмутило то, что автор получил доступ к личной жизни всей семьи, хотя книга посвящена исключительно Ким.

«Пусть уберёт эту часть про травмы. Я оскорблена. Можешь передать ему от меня, чтобы он шёл к чёрту. Это очень обидно», — добавила Крис.

При этом Ким объяснила, что согласилась на создание биографии, поскольку хотела получить обстоятельный рассказ о своей жизни и опровергнуть многочисленные слухи. Она пообещала передать писателю недовольство матери.

Тем временем бренд Ким Кардашьян Skims оказался под шквалом критики из-за рождественского адвент-календаря стоимостью 148 долларов. Вместо дорогих подарков покупатели обнаружили резинки для волос, заколки, брелоки и другие мелкие аксессуары. После волны возмущения в соцсетях компания предложила недовольным клиентам полностью вернуть деньги либо зачислить потраченную сумму на счёт для будущих покупок.