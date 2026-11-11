Кайли Дженнер вновь оказалась в центре судебного разбирательства с бывшей сотрудницей. Домработница обвиняет персонал звезды в издевательствах, а работодателя — в нарушении трудовых прав. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на материалы иска.

Динора Каролина Кабрия Амайя утверждает, что однажды случайно оказалась заперта в гардеробной особняка в Лос-Анджелесе. Во время приступа паники она позвала на помощь, однако руководитель, по её словам, лишь насмехался. Выбраться женщине удалось спустя более чем час.

Среди других происшествий заявительница перечисляет укус собаки при уборке будки в октябре 2025 года и попадание перцового аэрозоля в лицо из случайно сработавшего баллончика. Несмотря на травмы, уверяет она, ей продолжали поручать физически тяжёлую работу.

Кроме того, сотруднице якобы не доплачивали за переработки и поездки между домами бизнесвумен. В феврале 2026 года её уволили вскоре после вопроса, почему коллеге возмещают транспортные расходы, а ей — нет.

«Эти последние иски подаёт тот же адвокат, который ранее подавал иски от имени бывших сотрудников домашнего персонала Кайли», — сказал адвокат Дженнер.

По его мнению, юрист пытается привлечь внимание ради необоснованных денежных выплат. Защита намерена оспаривать обвинения в суде.