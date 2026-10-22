Подарок жене за $50 миллионов: В Турции обсуждают покупку бюстгальтера Кайли Дженнер

Неизвестный турецкий бизнесмен приобрёл украшенный бриллиантами бюстгальтер стоимостью 50 миллионов долларов, в котором Кайли Дженнер вышла на показе Victoria’s Secret. По слухам, роскошное изделие предназначалось в подарок супруге предпринимателя. Об этом сообщает турецкая газета Sözcü.

Речь идёт о Fantasy Bra, представленном 18 октября на модном шоу в Лос-Анджелесе. Наряд создал ювелирный дом Jacob & Co., а его главной звездой стала 29-летняя Кайли Дженнер. Для знаменитости этот выход стал дебютом на подиуме Victoria’s Secret.

Бюстгальтер изготовлен из золота и украшен 4410 натуральными бриллиантами. В центре расположен жёлтый бриллиант весом 75,54 карата, стоимость которого оценивают в 22 миллиона долларов. Над созданием изделия 15 мастеров трудились более тысячи часов.

Особенность наряда в том, что при его изготовлении вообще не использовали ткань. Ювелиры собрали конструкцию из 3218 отдельных элементов, сохранив гибкость, необходимую для движения модели.

Ранее Life.ru рассказывал, что супермодель Барбара Палвин вернулась на подиум Victoria’s Secret всего через шесть недель после родов. На шоу в Лос-Анджелесе 33-летняя манекенщица продемонстрировала два эффектных образа, включая белоснежный корсет с кристаллами и огромными крыльями. В первом ряду её поддерживал супруг, актёр Дилан Спроус, который снимал выступление жены на телефон.