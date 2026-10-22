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Опубликовано 22 октября, 22:06

Подарок жене за $50 миллионов: В Турции обсуждают покупку бюстгальтера Кайли Дженнер

Турецкий богач якобы купил жене бюстгальтер Кайли Дженнер за $50 миллионов

Обложка © ТАСС / AP / Richard Shotwell

Обложка © ТАСС / AP / Richard Shotwell

Неизвестный турецкий бизнесмен приобрёл украшенный бриллиантами бюстгальтер стоимостью 50 миллионов долларов, в котором Кайли Дженнер вышла на показе Victoria’s Secret. По слухам, роскошное изделие предназначалось в подарок супруге предпринимателя. Об этом сообщает турецкая газета Sözcü.

Речь идёт о Fantasy Bra, представленном 18 октября на модном шоу в Лос-Анджелесе. Наряд создал ювелирный дом Jacob & Co., а его главной звездой стала 29-летняя Кайли Дженнер. Для знаменитости этот выход стал дебютом на подиуме Victoria’s Secret.

Бюстгальтер изготовлен из золота и украшен 4410 натуральными бриллиантами. В центре расположен жёлтый бриллиант весом 75,54 карата, стоимость которого оценивают в 22 миллиона долларов. Над созданием изделия 15 мастеров трудились более тысячи часов.

Особенность наряда в том, что при его изготовлении вообще не использовали ткань. Ювелиры собрали конструкцию из 3218 отдельных элементов, сохранив гибкость, необходимую для движения модели.

Кайли Дженнер выгуляла лифчик за 4 млрд рублей — там больше 4 тысяч бриллиантов
Кайли Дженнер выгуляла лифчик за 4 млрд рублей — там больше 4 тысяч бриллиантов

Ранее Life.ru рассказывал, что супермодель Барбара Палвин вернулась на подиум Victoria’s Secret всего через шесть недель после родов. На шоу в Лос-Анджелесе 33-летняя манекенщица продемонстрировала два эффектных образа, включая белоснежный корсет с кристаллами и огромными крыльями. В первом ряду её поддерживал супруг, актёр Дилан Спроус, который снимал выступление жены на телефон.

Больше новостей о жизни известных актёров, их увлечениях и неожиданных признаниях — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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