Кайли Дженнер выгуляла лифчик за 4 млрд рублей — там больше 4 тысяч бриллиантов

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер вышла на подиум Victoria’s Secret в бюстгальтере Fantasy Bra стоимостью 50 миллионов долларов (свыше 4 миллиардов рублей). О драгоценном наряде, созданном специально для показа, рассказал журнал Vogue.

Главным украшением белья стал жёлтый бриллиант массой 75,54 карата. Вокруг него расположены ещё 4410 натуральных бриллиантов. Изделие разработали совместно с ювелирным домом Jacob & Co., а его изготовлением занимались 15 мастеров.

На создание Fantasy Bra ушло более тысячи часов. При этом украшение весит почти четыре фунта — около 1,8 килограмма. По данным Vogue, это самый дорогой бюстгальтер за всю историю подобных показов бренда.

Дженнер дебютировала на подиуме Victoria’s Secret 18 октября в Лос-Анджелесе. Она дополнила драгоценное бельё полупрозрачной мини-юбкой, прозрачными туфлями и белыми крыльями с перьями. За показом из зала наблюдали её мать Крис Дженнер и бойфренд, актёр Тимоти Шаламе.

Возвращение Fantasy Bra стало одним из главных событий шоу: в последний раз знаменитое украшение появлялось на подиуме в 2018 году. Тогда его представила шведская модель Эльза Хоск, а стоимость изделия составляла около миллиона долларов.

Традиция Fantasy Bra началась в 1996 году. С тех пор драгоценные бюстгальтеры представляли Клаудия Шиффер, Жизель Бюндхен, Хайди Клум и другие известные модели. Нынешняя версия установила новый ценовой рекорд бренда.

Ранее сообщалось, что стоимость акций Victoria’s Secret за последний год выросла почти на 300%. В августе 2025 года одна бумага компании стоила около 22 долларов, а сейчас её цена превышает 87 долларов. Такой рост объясняют ставкой на несколько ключевых направлений. Компания укрепила позиции в сегменте бюстгальтеров, вернула внимание к молодёжному бренду PINK, обновила позиционирование Victoria’s Secret и возродила знаменитое фэшн-шоу.