Барбара Палвин вернулась на шоу Victoria’s Secret через шесть недель после родов

Венгерская супермодель Барбара Палвин вернулась на подиум Victoria’s Secret всего через шесть недель после рождения дочери от актёра Дилана Спроуса. 33-летняя манекенщица приняла участие в грандиозном шоу бренда, которое состоялось 18 октября в Лос-Анджелесе.

За вечер Палвин продемонстрировала два совершенно разных образа. В одном из них она появилась в белоснежном корсете, украшенном кристаллами и пайетками. Наряд дополнили сверкающий полупрозрачный шлейф и огромные ажурные крылья, напоминающие ледяные узоры.

Для другого выхода модель выбрала более нежный образ — короткое розово-белое полупрозрачное платье с оборками и принтом, имитирующим рукописный текст. Под ним виднелся розовый комплект белья. Завершили образ крупные серьги и уложенные мягкими волнами волосы.

В первом ряду за выступлением супруги наблюдал Дилан Спроус. Актёр активно поддерживал Барбару, снимал её выходы на телефон и несколько раз поднимался с места, чтобы поприветствовать любимую. По словам самого Спроуса, модель приложила немало усилий, чтобы подготовиться к шоу вскоре после родов.

Палвин призналась, что материнство стало для неё настоящими эмоциональными американскими горками. При этом она поблагодарила организаторов показа за возможность вернуться к работе и поддержку женщин после рождения детей.

Ранее Life.ru рассказывал, как Барбара Палвин и Дилан Спроус впервые показали новорождённую дочь. В конце сентября супруги опубликовали семейный снимок, на котором вместе с малышкой смотрели бейсбольный матч. Все трое были одеты в одинаковые футболки команды «Лос-Анджелес Доджерс». Позднее стало известно, что девочку назвали Сильви. Пара поженилась в Венгрии летом 2023 года, а о беременности модели поклонники узнали во время Каннского кинофестиваля в мае.

В августе 2025 года Life.ru также сообщал об операции, которую Палвин перенесла из-за эндометриоза. Модель рассказывала, что годами страдала от сильных болей, усталости и нарушений сна, но долгое время считала своё состояние нормальным. После обращения к профильному специалисту ей диагностировали заболевание и провели хирургическое вмешательство. Тогда Барбара призвала женщин внимательнее относиться к своему здоровью и не откладывать обследования.