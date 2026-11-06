Домработницу победителя «Битвы экстрасенсов» Влада Череватого приговорили к двум годам лишения свободы условно за хищение денег и драгоценностей на 15,4 миллиона рублей. Женщина больше полугода незаметно выносила ценности из дома медиума, забирая из тайника в гараже примерно по 50 тысяч рублей за раз. При этом сам экстрасенс долгое время не замечал пропажи, сообщает BAZA.

По материалам дела, помощница по хозяйству обнаружила место, где хранилась крупная сумма наличных, и начала регулярно похищать деньги. Украденное она прятала в пакетах, вёдрах и среди одежды, оставаясь при этом в доме Череватого.

Одними наличными домработница не ограничилась. Среди пропавших вещей оказались золотые часы, подвеска и брендовые солнцезащитные очки. Общую стоимость похищенного оценили в 15 454 000 рублей.

В ходе судебных заседаний женщина признала факт кражи, однако попыталась переложить часть ответственности на супругу экстрасенса. По версии подсудимой, именно жена Череватого предложила ей забирать деньги из тайника, поскольку была недовольна финансовой скупостью мужа. Сама супруга медиума на допросах эту версию отвергла.

Интересно, что потерпевшей по уголовному делу признали не самого Череватого, а его подругу. Согласно материалам разбирательства, именно она передала крупную сумму на хранение экстрасенсу, а деньги находились в гараже его дома.

В деле фигурировал и сын домработницы, работавший у Череватого садовником. Следствие подозревало молодого человека в содействии матери, однако адвокат семьи Саид Ярахмедов добился прекращения уголовного преследования в его отношении.

Прокуратура настаивала на реальном лишении свободы для обвиняемой. Тем не менее суд принял во внимание обстоятельства дела, в том числе время, проведённое женщиной в СИЗО, и назначил ей два года условно.

При этом финансовый вопрос остаётся открытым. Несмотря на признание вины и вынесенный приговор, похищенные деньги потерпевшей пока не вернули. Таким образом, домработница избежала отправки в колонию, но последствия многомиллионной кражи до сих пор не устранены.

Ранее Life.ru уже сообщал о задержании домработницы Влада Череватого по делу о многомиллионной краже. Тогда сумма похищенного предварительно оценивалась в 12 миллионов рублей. По данным Mash, женщина регулярно забирала деньги из гаражного тайника экстрасенса, пока пропажу не обнаружили с помощью записей камер видеонаблюдения. После возбуждения уголовного дела помощницу по хозяйству отправили в СИЗО.