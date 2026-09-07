«Мракобесие тяготило душу»: Звезда «Битвы экстрасенсов» покаялась за участие в шоу

Лина Джебисашвили, участница 23-го сезона «Битвы экстрасенсов», заявила, что покаялась за участие в проекте и решила отказаться от всего, что с ним связано. Об этом она рассказала подписчикам в соцсетях.

По словам Джебисашвили, она несколько лет откладывала исповедь и находила разные причины, чтобы не решаться на этот шаг. В последние две недели переживания усилились, поэтому она обсуждала своё решение с близкими и много размышляла о прошлом.

Во время исповеди Джебисашвили рассказала священнику об участии в «Битве экстрасенсов», съёмках, разговорах о ритуалах, порчах и проклятиях, а также о спорах с колдунами в рамках проекта.

«Я покаялась в том, что я принимала участие в „Битве экстрасенсов“. О разговорах о ритуалах, про порчи и проклятия и т. д. Мне всё это мракобесие очень тяготило душу», — призналась она.

Участница шоу также рассказала о других поступках, о которых теперь сожалеет. Главной целью визита в церковь Джебисашвили назвала желание окончательно отказаться от проекта и связанной с ним деятельности.

Священник Георгий благословил её молиться за людей, нуждающихся в помощи, и женщин, которым она оказывает поддержку. Он также одобрил её намерение рассказывать о православии.

Лина Джебисашвили участвовала в 23-м сезоне «Битвы экстрасенсов» и дошла до финала. Победителем сезона стал Влад Череватый.

Вместе с Линой в 23-м сезоне участвовала Елена Ивашина. О её смерти стало известно 1 сентября. Звезда умерла от инсульта — ей было всего 43 года.