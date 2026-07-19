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19 июля, 05:36

Магия любви: Шаманка и ведьмак из «Битвы экстрасенсов» решили пожениться

Участники «Битвы экстрасенсов» Лесков и Петрович женятся

Обложка © Telegram / Leskov

Обложка © Telegram / Leskov

Участники 25-го сезона «Битвы экстрасенсов» Семён Лесков и Варвара Петрович объявили о помолвке. Ранее шаманка добровольно покинула шоу, чтобы дать ведьмаку шанс на победу.

Пара познакомилась на съёмках проекта: сначала они были соперниками, но вскоре их отношения переросли в дружбу, а затем и в любовь. В одном из выпусков Лесков оказался на грани вылета, и Варвара спасла его от поражения.

«Семён хочет победить, и я ему помогу», — сказала Варвара, уступив своё место в проекте Семёну.

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Ранее известный экстрасенс Олег Шепс и Полина Ерёменко поженились в Москве. О церемонии сообщила 25-летняя невеста в своём блоге. Год назад экстрасенс впервые показал избранницу, а теперь они официально оформили отношения. Позже Шепс рассказал, как прошло торжество.

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Владимир Озеров
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