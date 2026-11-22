Десятилетнему мальчику, освобождённому из плена похитителя в Свердловской области, необходимо обеспечить полноценное восстановление с особым вниманием к психологической поддержке. Об этом РИА «Новости» рассказали в региональном аппарате уполномоченного по правам ребёнка.

Происшествие случилось вечером 21 ноября в селе Большебрусянское. Злоумышленник обманным путём заманил школьника в заброшенное строение и удерживал его внутри. В ходе операции силовикам удалось спасти несовершеннолетнего, а преступника ликвидировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Жизни и здоровью пострадавшего ничто не угрожает.

Позднее выяснилось, что мужчина отбывал наказание в виде принудительных работ. Как уточнили в областном ГУФСИН, 13 ноября он не вернулся с работы в исправительный центр при ИК-12, после чего был объявлен в розыск.

В аппарате детского омбудсмена отметили, что обращений по этому происшествию пока не получали, однако продолжают наблюдать за ситуацией.

«Главная задача сейчас – создать максимально эффективные условия для реабилитации ребёнка после случившегося», — подчеркнула представитель ведомства, уточнив, что первостепенное значение имеет психологическое сопровождение.

Ранее Life.ru опубликовал видеозапись заброшенного дома, в котором похититель удерживал школьника. На кадрах, представленных Следственным комитетом, запечатлены старое деревянное здание, захламлённое помещение и работа криминалистов на месте преступления.