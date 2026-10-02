Уголовное дело похитителя девочки в Смоленске прекращено из-за его смерти
Уголовное дело в отношении похитителя девятилетней девочки в Смоленске было прекращено по факту смерти фигуранта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на силовиков.
Собеседник агентства уточнил, что уголовное преследование мужчины прекращено в связи с его смертью. Он покончил с собой 18 марта в следственном изоляторе.
Напомним, маленькая девочка утром 24 февраля вышла на улицу погулять со своей собакой и пропала. Позже домой вернулся один пёс. Несколько дней ребёнка искали полиция и следователи, и 26 февраля вечером девочку нашли живой в одной из квартир Смоленска. Там же находился 43-летний похититель, которого позже задержали, под стражу взяли и его сожительницу.
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