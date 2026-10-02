Уголовное дело похитителя девочки в Смоленске прекращено из-за его смерти

Уголовное дело в отношении похитителя девятилетней девочки в Смоленске было прекращено по факту смерти фигуранта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на силовиков.

Собеседник агентства уточнил, что уголовное преследование мужчины прекращено в связи с его смертью. Он покончил с собой 18 марта в следственном изоляторе.