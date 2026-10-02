Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске назвал возможную причину преступления

Мужчина, обвиняемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске, после задержания заявил следователям, что хотел, чтобы у него была дочь. Об этом РИА «Новости» рассказали в силовых структурах региона.

«С его слов, он похитил девочку, потому что хотел, чтобы у него была дочь», — сообщил собеседник агентства.

При этом источник подчеркнул, что считать эти слова установленным мотивом преступления нельзя. По его словам, заявление мужчины не было подкреплено фактами, а никто из его окружения не знал о таком желании.

Девочка пропала утром 24 февраля, когда вышла выгуливать тойтерьера. После масштабных поисков вечером 26 февраля её нашли в одной из квартир Смоленска вместе с мужчиной 1983 года рождения. Позднее его и сожительницу обвинили в похищении несовершеннолетней и заключили под стражу.

Впоследствии обвиняемый умер в СИЗО. До этого он признался в похищении ребёнка, однако, по данным источника РИА «Новости», следствию так и не удалось установить подтверждённый мотив преступления. Его сожительница также не раскрыла причин и деталей произошедшего.

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