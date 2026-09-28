Избиение беременной велосипедом в живот в парке Новосибирска вылилось в проверку

Полиция Новосибирска начала проверку после конфликта в Заельцовском парке, в результате которого пострадали местная жительница и её дочь. Как сообщили в региональном управлении МВД, заявление зарегистрировано в отделе полиции № 3 «Заельцовский», правоохранители устанавливают всех участников происшествия и разыскивают причастных.

По версии пострадавшей, конфликт произошёл на одной из дорожек парка. Женщина утверждает, что мужчина вступился за знакомую велосипедистку, после чего ударил её беременную дочь велосипедом в живот и избил саму женщину.

Накануне в Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в нападении с битой на женщину. По версии следствия, ночью 25 сентября он ударил потерпевшую по лицу предметом, похожим на биту, после чего похитил у неё деньги и продукты. Женщину госпитализировали, а обвиняемого заключили под стражу до 25 ноября.