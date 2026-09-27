Калининский районный суд Петербурга отправил в СИЗО до 25 ноября Егора Агеева, обвиняемого в разбойном нападении на женщину на проспекте Металлистов. Против заключения под стражу мужчина не возражал. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.

Напавшего с битой на петербурженку отправили в СИЗО до конца ноября. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

На заседание Агеева доставили в том числе в специальных кандалах на ногах из-за буйного поведения. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ — разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как ранее писал Life.ru, ночью 25 сентября мужчина ударил женщину по лицу предметом, похожим на биту, и похитил у неё деньги и продукты. Добычей стали 28 тысяч рублей — отпускные потерпевшей, а также пакет с едой и кормом для кота.

Женщину госпитализировали. Сам обвиняемый рассказал, что до происшествия употреблял алкоголь, а после того, как спиртное и деньги закончились, вышел на улицу с битой. Орудие нападения впоследствии нашли в квартире, где он жил вместе со своей девушкой.

Вину Агеев признал. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Life.ru также рассказывал о другом нападении с битой на петербурженку, когда злоумышленник пришёл к женщине под видом курьера, требовал перевести деньги, а после неудачной попытки платежа устроил погром и похитил телефон. В сентябре неизвестный с ножом напал на 37-летнюю женщину возле метро «Проспект Большевиков», после чего пострадавшей потребовалась операция.