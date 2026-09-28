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Регион
Опубликовано 28 сентября, 08:31

В Балабаново мужчину позвали выпить, заставили рыть могилу и избили лопатой

Орудие преступления. Обложка © СК по Калужской области

Орудие преступления. Обложка © СК по Калужской области

Жителя Балабанова приговорили к девяти годам колонии по делу о разбое и покушении на убийство мужчины, который выжил после нападения. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Калужской области.

По данным ведомства, в июне 2025 года осуждённый и трое его знакомых пригласили незнакомца выпить с ними в лесополосе на улице Коммунальной. Позже они решили забрать его мобильный телефон. Мужчину избили и заставили копать себе могилу. После новых ударов он потерял сознание, а нападавшие, решив, что он умер, скрылись с похищенным.

Пострадавший пришёл в себя и обратился за медицинской помощью. Участников нападения задержали.

Тело 22-летнего россиянина обнаружено на камнях в туристической зоне на Кипре
Тело 22-летнего россиянина обнаружено на камнях в туристической зоне на Кипре

Ранее сообщалось, что пропавшую во время отдыха в Абхазии 26-летнюю россиянку из Оренбургской области Амину Бикбову нашли убитой. Подозреваемый в преступлении задержан. Девушка отдыхала в Гагре и собиралась вернуться домой 24 сентября. Накануне отъезда она познакомилась с 25-летним Эдгаром Абухбой, который временно жил в городе. Вместе они отправились в съёмную квартиру в селе Псахара, после чего Амина перестала выходить на связь. На допросе мужчина признался, что задушил несчастную во время ссоры.

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Татьяна Миссуми
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