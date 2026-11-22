Следственный комитет показал видео из заброшенного дома в Свердловской области, где похититель удерживал десятилетнего мальчика. Ролик опубликован в канале регионального управления СК в «Максе».

На записи видны территория возле старого одноэтажного деревянного дома и комната, заваленная различными вещами. Внутри здания работают следователи и криминалисты, которые осматривают место происшествия.

Заброшенный дом, в котором похититель удерживал 10-летнего мальчика Видео © «Макс» / Следком-СВЕРДЛОВСК

В региональном ГУФСИН раскрыли новые подробности о мужчине, похитившем ребёнка. Оказалось, что он отбывал наказание в виде принудительных работ, однако 13 ноября не вернулся с работы в исправительный центр при ИК-12. После этого осуждённого объявили в розыск.

«Во время нахождения на свободе он обманом заманил несовершеннолетнего в заброшенное помещение и удерживал его там», — говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте».

Ранее Life.ru сообщал о спасении десятилетнего мальчика и ликвидации его похитителя. Следователи также сообщили о допросах свидетелей и назначении экспертиз, необходимых для установления обстоятельств преступления.