СК показал на видео дом на Урале, где похититель удерживал 10-летнего мальчика
Обложка © «Макс» / Следком-СВЕРДЛОВСК
Следственный комитет показал видео из заброшенного дома в Свердловской области, где похититель удерживал десятилетнего мальчика. Ролик опубликован в канале регионального управления СК в «Максе».
На записи видны территория возле старого одноэтажного деревянного дома и комната, заваленная различными вещами. Внутри здания работают следователи и криминалисты, которые осматривают место происшествия.
Заброшенный дом, в котором похититель удерживал 10-летнего мальчика Видео © «Макс» / Следком-СВЕРДЛОВСК
В региональном ГУФСИН раскрыли новые подробности о мужчине, похитившем ребёнка. Оказалось, что он отбывал наказание в виде принудительных работ, однако 13 ноября не вернулся с работы в исправительный центр при ИК-12. После этого осуждённого объявили в розыск.
«Во время нахождения на свободе он обманом заманил несовершеннолетнего в заброшенное помещение и удерживал его там», — говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте».
Ранее Life.ru сообщал о спасении десятилетнего мальчика и ликвидации его похитителя. Следователи также сообщили о допросах свидетелей и назначении экспертиз, необходимых для установления обстоятельств преступления.
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