В Свердловской области спасли 10-летнего мальчика, которого мужчина похитил и удерживал в заброшенном доме. Виновника ликвидировали. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Инцидент произошёл вечером 21 ноября в Белоярском муниципальном округе. По данным следствия, злоумышленник удерживал ребёнка в пустующем здании на улице Ленина.

В результате проведённых мероприятий мальчика удалось освободить. В СК уточнили, что сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Обстоятельства ликвидации похитителя ведомство пока не раскрыло.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ — похищение заведомо несовершеннолетнего.

На место происшествия прибыли следователи и криминалисты. Специалисты осматривают здание, допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы, чтобы восстановить полную картину случившегося.

Ранее Life.ru сообщал о задержании в США мужчины, подозреваемого в похищении и сексуальной эксплуатации несовершеннолетней. Девушку, пропавшую в 15 лет, нашли спустя 521 день в доме в штате Орегон. Сообщить о своём местонахождении ей удалось через чат онлайн-игры Among Us. Предполагаемого похитителя задержали 1 ноября, ему предъявили федеральное обвинение.