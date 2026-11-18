Жену педофила из Подмосковья обвинили в преследовании малолетней жертвы её мужа. По словам матери пострадавшей девочки, супруга осуждённого пытается выяснить, в какой детский сад теперь ходит ребёнок, и тайно снимает их семью на видео.

Женщина рассказала журналистам, что жена осуждённого Алексея связывалась с её знакомыми и расспрашивала о дочери. Кроме того, мать девочки утверждает, что их скрытно снимали на камеру. Семья опасается за безопасность ребёнка и не понимает, зачем родственнице преступника понадобилась информация о его жертве.

Родители надеялись, что после отправки мужчины в колонию смогут оставить произошедшее позади. Однако теперь, по словам матери, им вновь приходится переживать за дочь. Мотивы предполагаемого преследования неизвестны.

Как пишет «База», в мае 2026 года Алексея приговорили к 13 годам колонии строгого режима за преступление против половой неприкосновенности малолетней воспитанницы частного детского сада в Красногорске.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании мужчины и обстоятельствах уголовного дела. Алексей был мужем владелицы детского сада и, по словам родителей, мог свободно находиться в учреждении, хотя официально там не работал. После рассказа трёхлетней воспитанницы о произошедшем её семья обратилась в Следственный комитет. Следователи сопоставили показания ребёнка с историей браузера подозреваемого. О возможных аналогичных эпизодах заявляли родители ещё нескольких детей.

Во время разбирательства родственники пострадавших также жаловались на поведение супруги обвиняемого. По их словам, женщина пыталась дискредитировать девочку, приписывая ей заболевания. Семья ребёнка отвергала эти утверждения.