«Сдохнешь со своей мамашей»: Сталкер-копрофил атакует школьниц из Бийска

Сталкер-копрофил преследует школьниц из Бийска в Интернете, угрожает им и устраивает ложные вызовы полиции и скорой помощи прямо во время уроков. Об этом сообщает Mash на Мойке со ссылкой на родителей пострадавших девочек.

По словам матерей школьниц, преследователь находит личные Telegram-каналы несовершеннолетних, заваливает их сообщениями и предлагает по видеосвязи наблюдать за тем, как он поедает собственные экскременты. Если девочки отказываются общаться, мужчина начинает угрожать им и организует ложные вызовы экстренных служб.

Одной из восьмиклассниц он устроил настоящий переполох в школе. Неизвестный позвонил в скорую помощь, назвал имя и фамилию девочки и сообщил, будто её изнасиловали, после чего она решила покончить с собой в школьном туалете. В учебное заведение приехали полицейские и медики, а школьницу забрали прямо с уроков.

Другой девочке достался похожий сценарий. Преследователь позвонил в школу и сообщил, что ученица якобы покончила с собой на чердаке здания.

Некоторым школьницам удалось записать непристойные действия мужчины во время видеозвонков. Родители утверждают, что пострадавших больше двух: одним девочкам неизвестный присылает угрозы, другим устраивает сваттинг — ложные вызовы полиции и экстренных служб по чужому адресу. Одна из матерей рассказала журналистам, что ситуацией уже занимается местное подразделение по делам несовершеннолетних.