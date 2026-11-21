Десятилетнего мальчика в Свердловской области похитил беглый заключённый, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, речь идёт о 37-летнем Николае В., которого разыскивали на федеральном уровне.

Предварительно, школьник сам заговорил с мужчиной на улице и попросил сигарету. Тот предложил отдать ему целую пачку, но сказал, что за ней нужно сходить домой. Затем он привёл ребёнка в заброшенный дом и запер внутри.

После этого мужчина сам позвонил в полицию и потребовал, чтобы к нему приехал уполномоченный по правам человека. Силовики пошли на штурм и застрелили похитителя.

Ранее Life.ru сообщал, что в Свердловской области мужчина похитил десятилетнего мальчика и удерживал его в заброшенном доме. В результате проведённых мероприятий мальчика удалось освободить. В СК уточнили, что сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.