Матери в Древней Греции начинали знакомить младенцев с дополнительной пищей уже в трёхмесячном возрасте, однако продолжали кормить грудью почти до четырёх лет. Необычные особенности воспитания детей 2500-летней давности установили археологи, исследовав человеческие останки на Сицилии. Об этом сообщает Phys.org.

Открытие сделали специалисты, изучившие захоронения древнегреческой колонии Гимера, существовавшей в VII–V веках до нашей эры. Для анализа отобрали костные ткани 58 несовершеннолетних и 27 взрослых женщин.

Восстановить особенности питания помогли стабильные изотопы углерода и азота. Их соотношение меняется в зависимости от рациона, позволяя определить примерные сроки перехода от материнского молока к другим продуктам.

Выяснилось, что прикорм вводили значительно раньше, чем советовали античные медики. При этом окончательное завершение грудного вскармливания приходилось примерно на 3,8 года. Для сравнения, древнеримский врач Соран рекомендовал отлучать детей от груди к полутора годам, а Гален — к трём.

Исследователи предполагают, что продолжительное кормление помогало защищать малышей от инфекций при недостатке чистой питьевой воды. Впрочем, выводы основаны на останках детей, умерших в раннем возрасте, поэтому опыт других семей мог отличаться.

Интересно, что похожие традиции обнаружили в Аполлонии Понтийской на территории современной Болгарии. Это указывает на возможное сходство обычаев в разных греческих поселениях.