Детскую площадку в стиле Дымковской игрушки открыли в Екатеринбурге
Обложка © Официальный портал Екатеринбурга
Первая в России детская площадка, оформленная в стилистике народного промысла, появилась в Екатеринбурге. Игровую зону по мотивам дымковской игрушки открыли в Преображенском парке к пятилетию Академического района, сообщили в местной администрации.
Площадка занимает 558 квадратных метров. На ней установили горки, качели и скульптуры с узнаваемыми яркими узорами дымковской росписи. Новое пространство встроили в существующую инфраструктуру парка: рядом находятся футбольное поле и зона для воркаута. По замыслу авторов, площадка должна знакомить детей с традиционной культурой через игру. Проект тематических игровых зон инициировал Совет Национального центра «Россия». Идею поддержал президент РФ Владимир Путин.
«Я абсолютно уверен, что это место полюбят наши дети. Через русские народные мотивы они будут получать информацию, заряжаться патриотизмом», — сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Следующие площадки планируют оформить в стилистике богородской, филимоновской и каргопольской игрушек, а также мезенской росписи. Проект собираются распространить на другие регионы страны.
Дымковская игрушка — один из старейших русских глиняных промыслов. Он зародился в слободе Дымково, которая сейчас входит в состав Кирова, а его отличительными чертами стали белый фон и яркие геометрические узоры.
Ранее Life.ru рассказывал о проекте «Душа России», объединившем народные промыслы и современное искусство на ВЭФ-2026. В экспозицию вошли более 50 изделий — от гжели и жостовской росписи до фарфоровых кукол.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.