Детскую площадку в стиле Дымковской игрушки открыли в Екатеринбурге

Первая в России детская площадка, оформленная в стилистике народного промысла, появилась в Екатеринбурге. Игровую зону по мотивам дымковской игрушки открыли в Преображенском парке к пятилетию Академического района, сообщили в местной администрации.

Площадка в Екатеринбурге. Фото © Официальный портал Екатеринбурга

Площадка занимает 558 квадратных метров. На ней установили горки, качели и скульптуры с узнаваемыми яркими узорами дымковской росписи. Новое пространство встроили в существующую инфраструктуру парка: рядом находятся футбольное поле и зона для воркаута. По замыслу авторов, площадка должна знакомить детей с традиционной культурой через игру. Проект тематических игровых зон инициировал Совет Национального центра «Россия». Идею поддержал президент РФ Владимир Путин.

Площадка в Екатеринбурге. Фото © Официальный портал Екатеринбурга

«Я абсолютно уверен, что это место полюбят наши дети. Через русские народные мотивы они будут получать информацию, заряжаться патриотизмом», — сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Следующие площадки планируют оформить в стилистике богородской, филимоновской и каргопольской игрушек, а также мезенской росписи. Проект собираются распространить на другие регионы страны.

Дымковская игрушка — один из старейших русских глиняных промыслов. Он зародился в слободе Дымково, которая сейчас входит в состав Кирова, а его отличительными чертами стали белый фон и яркие геометрические узоры.

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