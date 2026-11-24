Дэвис допустил прекращение существования Украины как государства
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Украина рискует потерять способность функционировать как государство из-за накапливающихся разрушений инфраструктуры. Такой прогноз дал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступление которого опубликовано на YouTube.
По мнению американского военного аналитика, главная опасность заключается в том, что последствия российских ударов будут накапливаться быстрее, чем украинские службы смогут устранять повреждения. В определённый момент, считает он, восстановление инфраструктуры может стать практически невозможным.
«Мы увидим, что у Украины практически не осталось средств ПВО для перехвата баллистических ракет, а возможности противостоять другим воздушным целям весьма ограниченны», — отметил Дэвис.
Дэвис считает, что при дальнейшем продолжении конфликта положение Украины будет ухудшаться, а масштабы повреждений могут превысить возможности страны по их устранению. В связи с этим он назвал скорейшее завершение боевых действий единственным рациональным решением для Киева.
Ранее Life.ru рассказывал, как Дэвис раскритиковал требования Владимира Зеленского о дополнительных поставках ракет ПВО. По мнению отставного офицера, даже передача Украине всех европейских запасов перехватчиков не остановит российские удары, зато лишит сами страны Европы необходимых средств защиты.