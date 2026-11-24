Украина рискует потерять способность функционировать как государство из-за накапливающихся разрушений инфраструктуры. Такой прогноз дал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступление которого опубликовано на YouTube.

По мнению американского военного аналитика, главная опасность заключается в том, что последствия российских ударов будут накапливаться быстрее, чем украинские службы смогут устранять повреждения. В определённый момент, считает он, восстановление инфраструктуры может стать практически невозможным.

«Мы увидим, что у Украины практически не осталось средств ПВО для перехвата баллистических ракет, а возможности противостоять другим воздушным целям весьма ограниченны», — отметил Дэвис.

Дэвис считает, что при дальнейшем продолжении конфликта положение Украины будет ухудшаться, а масштабы повреждений могут превысить возможности страны по их устранению. В связи с этим он назвал скорейшее завершение боевых действий единственным рациональным решением для Киева.