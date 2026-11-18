Даже передача Украине всех европейских запасов ракет-перехватчиков не позволит остановить российские удары, зато оставит страны Европы беззащитными. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, комментируя требования Владимира Зеленского к западным союзникам.

«Есть причина, почему европейцы не отдали весь свой маленький арсенал ракет, несмотря на годы просьб сделать это: эти перехватчики не остановят российские авиаудары по Киеву, а сами европейские государства останутся полностью беззащитными», — написал эксперт в соцсети X.

По оценке Дэвиса, европейские лидеры прекрасно понимают последствия такого решения и потому не спешат расставаться с оставшимися боеприпасами. Он также считает, что политик, готовый пожертвовать обороноспособностью собственной страны ради конфликта на Украине, не заслуживает оставаться у власти.

Проблемы с запасами перехватчиков ранее признали и западные СМИ. По информации Bloomberg от 9 ноября, количество ракет PAC-2 и PAC-3 для американских зенитных комплексов Patriot в европейских арсеналах сократилось до минимума. Военные ведомства опасаются новых поставок Киеву без гарантий быстрого восполнения запасов.

Министр обороны Германии Борис Писториус 7 ноября также предупреждал, что Берлин не может позволить себе передавать дополнительные комплексы Patriot из собственных запасов. При этом 17 ноября ФРГ объявила о финансировании новой закупки американских ракет-перехватчиков для Украины.

На нехватку боеприпасов жалуются и в самом Киеве. Зеленский ранее признавал, что дефицит ракет ПВО ограничивает возможности ВСУ по перехвату баллистических целей. Глава оборонного комитета Верховной рады Егор Чернев, в свою очередь, называл ситуацию с украинской противовоздушной обороной худшей за время конфликта.

Ранее Life.ru сообщал о сокращении европейских запасов ракет Patriot до минимального уровня. По данным Bloomberg, европейские армии не готовы отдавать Киеву оставшиеся перехватчики без гарантий их замены со стороны США. Существенное улучшение ситуации ожидается не раньше 2027 года, когда должны начаться поставки новых ракет европейского производства.