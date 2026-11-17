В Соединённых Штатах оборонные компании строят более 22 предприятий для наращивания производства вооружений, включая зенитные комплексы Patriot, системы противоракетной обороны THAAD и крылатые ракеты Tomahawk. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле.

«Оборонные компании сейчас строят более 22 заводов для производства Patriot, систем THAAD, Tomahawk и всего остального», — сообщил американский лидер.

По словам Трампа, нынешние темпы выпуска вооружений не позволяют оперативно выполнять заказы иностранных покупателей. Государствам, приобретающим американские системы, приходится слишком долго ожидать поставок.

Строительство новых предприятий должно помочь оборонной промышленности США увеличить производственные мощности. Особое внимание уделяется ракетному вооружению и комплексам противовоздушной и противоракетной обороны, востребованным как американскими военными, так и зарубежными заказчиками.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп объявил о рекордных темпах производства ракет в Соединённых Штатах. Американский президент рассказал об увеличении выпуска вооружений, включая системы Patriot, THAAD и крылатые ракеты Tomahawk. Заявление прозвучало на фоне сообщений о сокращении запасов боеприпасов после продолжительных боевых действий на Ближнем Востоке. Ранее также сообщалось о значительных расходах американских противоракет в ходе противостояния с Ираном.