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Регион
Опубликовано 14 сентября, 17:37

Трамп заявил о рекордном производстве ракет в США на фоне сообщений о дефиците

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна производит современные вооружения в рекордных объёмах. По его словам, особое внимание уделяется ракетам для систем Patriot и THAAD, а также крылатым ракетам Tomahawk.

«Я только что получил сообщение о том, что Соединённые Штаты производят больше совершенного и элитного оружия, чем когда-либо в нашей истории... Основным направлением этого производства стали системы Patriot, THAAD, Tomahawk и другие стандартные комплексы, которых у нас уже есть в большом количестве», — написал Трамп в Truth Social.

Американский лидер добавил, что производимые вооружения ежедневно отправляются на Ближний Восток и в другие регионы.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о сокращении американских запасов некоторых видов высокотехнологичного оружия из-за интенсивного расходования боеприпасов. В частности, эксперты ранее указывали на заметное снижение запасов перехватчиков Patriot и THAAD, а также ракет Tomahawk.

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Осталось 800, а надо 3000: Американский арсенал Patriot опустел на две трети за полгода

Ранее Life.ru рассказывал, что за пять месяцев противостояния с Ираном США израсходовали около двух третей стратегического запаса ракет Patriot и почти половину арсенала THAAD. По подсчётам аналитиков, речь шла о 1,5 тысячи ракет Patriot и примерно 200 перехватчиках THAAD.

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Наталья Демьянова
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