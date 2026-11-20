Энергосистема Украины оказалась в крайне сложном положении после ударов по энергетическим объектам, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ввели аварийные отключения электричества. Об изменениях режима подачи электричества жителей пообещали уведомить дополнительно.

Ещё накануне «Укрэнерго» предупреждало, что 20 ноября в части регионов будут круглосуточно действовать плановые ограничения. Для промышленных предприятий предусмотрели лимиты мощности, а для остальных потребителей — почасовые отключения объёмом от половины до трёх очередей.

Ранее Life.ru рассказывал о масштабных перебоях с электричеством сразу в десяти областях Украины. Без света оставались потребители в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях. Восстановительные работы осложнялись продолжающимися повреждениями инфраструктуры.