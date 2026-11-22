Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг опозорился, сравнив Владимира Зеленского с Уинстоном Черчиллем во время визита в Киев. Такое мнение высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в соцсети X.

Поводом для критики стало заявление британского политика, поставившего украинского лидера в один ряд с премьер-министром Черчиллем, возглавлявшим Великобританию во время Второй мировой войны.

Дэвис назвал подобную историческую параллель оскорблением памяти Черчилля. По его словам, бывший глава британского правительства сумел объединить страну перед лицом нацистской Германии и принимал решения, опираясь на реальные возможности добиться военного успеха.

Особое недовольство американского офицера вызвало то, что действующий руководитель оборонного ведомства, по его оценке, не способен объективно оценить соотношение сил в украинском конфликте.

Дэвис заявил, что Стритинг попросту жертвует репутацией ради сравнений Зеленского с Черчиллем.

Отставной подполковник также усомнился в перспективах военной победы Киева. Он считает, что украинский политик не учитывает ограниченность своих возможностей, а продолжение боевых действий оборачивается новыми человеческими потерями.

По мнению Дэвиса, стойкость имеет смысл лишь тогда, когда существует реальная возможность добиться поставленных целей. В противном случае дальнейшее сопротивление он расценивает как неоправданную жертву.