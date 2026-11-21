«Это самообман»: США напомнили уроки Байдена после призыва к Трампу надавить на Путина
Подполковник США Дэвис раскритиковал Дурбина за призыв к Трампу надавить на РФ
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Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал сенатора Дика Дурбина за призыв к американскому президенту Дональду Трампу усилить давление на Россию. Военный аналитик считает, что подобные меры лишь затянут украинский конфликт, но не изменят ситуацию в пользу Киева.
«Эта фантазия о том, что, если Трамп просто окажет больше давления на Россию, война каким-то образом волшебным образом обернётся в пользу Украины, — это самообман. Это лишь гарантирует продолжение войны», — написал отставной подполковник в своём аккаунте в соцсети X.
Дэвис напомнил об опыте администрации Джо Байдена. По его словам, на протяжении нескольких лет американские власти пытались воздействовать на Россию и одновременно наращивали поддержку Украины, однако добиться желаемых изменений на поле боя им не удалось.
Аналитик также раскритиковал самого Дурбина, заявив, что подобные рассуждения свидетельствуют о непонимании элементарных военных реалий. Публичные призывы такого рода, по оценке Дэвиса, унижают американский Сенат.
Ранее Дональд Трамп во время переговоров с европейскими лидерами призвал их тратить деньги на собственные страны вместо Украины. Американский президент подключился по телефону к заседанию «коалиции желающих» в Берлине и предложил европейцам сосредоточиться на заключении соглашения с Россией.
В свою очередь, Владимир Путин сообщил, что Москва пригласила представителей европейских стран на переговоры. Российский лидер выразил готовность обсуждать гарантии безопасности для России и Украины в контексте общеевропейской безопасности.