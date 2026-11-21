Владимир Зеленский может лишиться реального контроля над Украиной из-за усиливающегося давления антикоррупционных ведомств. Расследования НАБУ способны затронуть ближайших соратников президента и поставить под угрозу устойчивость всей системы власти. Такой прогноз приводит украинское издание «Страна.ua».

По оценке журналистов, положение Зеленского приблизилось к критической точке. Дальнейшее развитие уголовных дел может постепенно ослабить его влияние на государственный аппарат, а публикация материалов непосредственно против него может поставить под вопрос само его пребывание на вершине власти на Украине.

«Для него инерционное развитие событий не сулит ничего хорошего», — отмечают авторы материала.

Издание утверждает, что в распоряжении антикоррупционных структур могут находиться компрометирующие сведения о руководителе ОП Кирилле Буданове* и главе парламентской фракции «Слуга народа» Давиде Арахамии.

При этом журналисты уверяют, что у Зеленского почти не осталось «фокусов» для отвода от себя подозрений антикоррупционных органов.

Собеседник издания связывает такое положение с позицией европейских союзников Киева. По его версии, западные партнёры предупредили украинского политика о серьёзных последствиях возможного вмешательства в работу антикоррупционного бюро.

Таким образом, считают авторы публикации, дальнейшее расширение расследований грозит Зеленскому не только потерей политического влияния, но и более серьёзными последствиями для его власти.

Ранее Life.ru сообщал об отстранении восьми сотрудников СБУ, которые занимались расследованиями против НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. О кадровых решениях стало известно на заседании парламентской комиссии 18 ноября. При этом один из отстранённых силовиков допустил связь увольнений с расследованиями, но подчеркнул, что причины перестановок ему неизвестны.